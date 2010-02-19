Эксперт: соотношение между золотом и долларом остается стабильным

Соотношение между золотом и долларом США на мировых рынках остается стабильным.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

По его мнению, пока доллар США удерживает лидирующие позиции и составляет интерес для инвесторов, цена на золото будет очень сильно колебаться на рынке, несмотря на обещание МВФ продать определенный объем золота. Чтобы не допустить обвала рынка, МВФ будет осуществлять реализацию золота постепенно, считает эксперт.

Как подчеркнул В.СКИДАН, в период с 15 по 19 февраля сырьевые рынки лихорадило. Цена на золото с начала недели была отмечена на уровне 1097 долларов за тройскую унцию и повысилась до 1120 долларов. При этом в пятницу она вновь упала до уровня 1103 долларов.

По словам эксперта, в конце этой недели произошло укрепление доллара после того, как ФРС США впервые за три года повысила процентную ставку на 0,25 пункта. Это повысило интерес многих инвесторов к долларовым активам. Снижению цены на золото способствовало также заявление Международного валютного фонда о продаже 191,3 тонны золота на открытом рынке.

В.СКИДАН сообщил, что на украинском рынке банковских металлов цены на золото варьировались в таких пределах: 286/294/287 грн. за грамм в слитках от 100 граммов до 1000 граммов.