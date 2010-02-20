Экономист: в пятницу гривня смогла преодолеть отметку 8 грн./долл.

В пятницу, 19 февраля, гривня смогла преодолеть отметку 8,0 грн./долл.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, вчера на межбанковском рынке гривня укрепилась к доллару на 0,2%. В целом же за неделю украинская валюта укрепилась к американской на 0,3%, отметил экономист.

А.БЛИНОВ подчеркнул, что нынешний курсовой уровень соответствует котировкам конца 2009 года. По его мнению, в случае существенной ревальвации обменного курса по сравнению с уровнем 8,0 грн./долл. Национальный банк вернется к практике покупки доллара на открытом рынке.

Как сообщал УНИАН, на украинском межбанке торги по доллару США в пятницу, 19 февраля, открылись следующими котировками – 7,9880/8,0110 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9950/8,0065 грн./долл.

К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях – 7,9910/7,9980 грн./долл.