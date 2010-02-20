Эксперт: евро/доллар продолжают торговаться с медвежьим настроем

Пара евро/доллар продолжает торговаться с медвежьим настроем.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав СТЕЛЬМАХ.

По его информации, на текущий момент цена евро/доллар держится вблизи 1,3492. Прорыв поддержки в области 1,3455/45 откроет дорогу для дальнейшего снижения к 1,3425/20. Ключевая поддержка расположена на 1,3400. При ее пробитии стоит ждать продолжения нисходящего движения к 1,3380 и, далее, к 1,3350/40.

В.СТЕЛЬМАХ отметил, что 18 февраля Федеральный резерв США сообщил о повышении ставки дисконтирования до 0,75%, после чего основная валютная пара обвалилась в зону 9-месячных минимумов ниже 1,3500. Решение было принято по просьбе 12 банков Федеральной резервной системы. ФРС также сообщила, что изменения не должны привести к ужесточению финансовых условий и «не означают изменений в прогнозе по экономике или монетарной политике». Инвесторы ждут более конкретных заявлений со стороны ФРС во время запланированного на 24 февраля выступления ее главы по монетарной политике Бена Бернанке.

Как подчеркнул эксперт, инвесторы обеспокоены вероятностью того, что Греция окажется не в состоянии выплатить по своим долгам. Стремительное падение евро вынудило лидеров стран Евросоюза пообещать, что будут приняты скоординированные меры, направленные на поддержание стабильности единой валюты. «Евросоюз должен более детально изложит план помощи Греции», - заявил в пятницу министр финансов Греции Георг Папаконстантину.