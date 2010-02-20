Эксперт: прежние темпы роста кредитования пока не предвидятся

В 2010 году не следует ожидать возобновления прежних темпов роста корпоративного кредитования.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

Она считает, что главным препятствием для банков является поиск адекватных источников финансирования активных операций в условиях ограниченной ликвидности. Дополнительным негативным фактором является высокая стоимость ресурсов для банков в сравнении с ее докризисным значением, а также увеличение доли краткосрочных пассивов, полагает эксперт.

По словам Н.СИНЯВСКОЙ, постановлением № 47 Национальный банк Украины определил четкие критерии, на основании которых будет выдавать стабилизационные кредиты и рефинансировать кредиты, выданные банками предприятиям. При выполнении жестких условий банки смогут получить деньги под 10,75-12,25% годовых, сообщила она.

Эксперт полагает, что принятие данного постановления позволит снизить цену кредитов и вывести экономику на докризисный уровень. Как только НБУ начнет финансировать банки, депозитные и кредитные ставки будут падать, прогнозирует она.