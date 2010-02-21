Erste Group: снижение евро до нынешнего уровня неоправданно

Снижение курса евро до его нынешнего уровня является неоправданным, даже несмотря на негативное влияние ситуации в Греции на Еврозону.

Такое мнение содержится в аналитическом обзоре Erste Group, переданном в распоряжение агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, с начала февраля доллар удерживает свои высокие позиции по отношению к евро. Однако повышение курса доллара является несколько чрезмерным. Без сомнения, сильное смещение в соотношении евро-доллар, которое наблюдалось еще с начала декабря, было неожиданным, однако данные тенденции только ослабят, но не предотвратят снижение курса доллара, учитывая, что проблемы США с бюджетом никуда не исчезли, а лишь временно были перенесены на второй план в связи с событиями в Греции.

Принимая во внимание то, что бюджет США на 2010 год предусматривает дефицит в размере 10,6% ВВП по сравнению с 9,9% в 2009 году, аналитики Erste Group прогнозируют снижение курса доллара, однако не столь существенное, как предполагалось ранее. В краткосрочной перспективе сохранение тенденции к снижению курса евро будет зависеть от многих факторов, в том числе и от разрешения экономических проблем в Греции.

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