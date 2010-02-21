«Сократ»: евро еще отыграет свои утраченные позиции

Во второй половине 2010 года евро отыграет свои утраченные позиции.

Такой прогноз озвучил в интервью корреспонденту УНИАН директор аналитического департамента инвестиционной группы «Сократ» Сергей НЕВМЕРЖИЦКИЙ.

По его мнению, нынешнее укрепление американской валюты больше связано с экономическими проблемами в ЕС. Аналитик подчеркнул, что экономическое восстановление в Европе традиционно происходит позже. «Европа в большей степени, чем США, зависит от условий мировой торговли и имеет дополнительные проблемы, связанные с долговой нагрузкой новых стран-членов ЕС», - объяснил С.НЕВМЕРЖИЦКИЙ.

Аналитик также сообщил, что иностранные инвесторы, работающие на украинском рынке ценных бумаг, смотрят на курс гривня-доллар. Изменение данного курса в рамках 2-3% никак не влияет на отечественный фондовый рынок, имеющий более высокую волатильность, уверен С.НЕВМЕРЖИЦКИЙ. По его прогнозам, курс гривни в 2010 году будет колебаться около уровня в 8,0-8,1 грн. за долл., так как статистика по платежному балансу Украины пока не дает предпосылок говорить о фундаментальных факторах укрепления национальной валюты.

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