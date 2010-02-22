Межбанк открылся снижением доллара - 7,98/8,00 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 7,9820/8,0010 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись – 0,2655/0,2662 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,8680/10,8975 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3628/1,3630 долл./евро (пятницу, 19 февраля, - 1,3466/1,3468 долл./евро).

В пятницу,19 февраля, Национальный банк Украины на рынок не выходил.