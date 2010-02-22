Страны еврозоны выделят Греции финпомощь

Страны Евросоюза - партнеры Греции по еврозоне могут выделить на финансовую помощь этой стране от 20 до 25 миллиардов евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Эр-тэ-бэ-эф. Премьер-министр Греции Йоргос Папандреу заявил в воскресенье, что его страна, которой необходимо рефинансировать 300-миллиардный совокупный долг, не нуждается в новых заимствованиях до середины марта. Британская же "Файнэншл Таймс" сообщила, что Греция планирует в ближайшие дни одолжить до пяти миллиардов евро для рефинансирования текущего долга.

По информации СМИ, всего Греция планирует одолжить в текущем году свыше 50 миллиардов евро, при этом ситуация для страны на международных рынках неблагоприятная. Из-за перекредитованности страны, спада ее ВВП и высокого дефицита бюджета, а также спекулятивных настроений Греция вынуждена одалживать деньги под наиболее высокий процент в еврозоне. По словам Папандреу, его страна не ждет "спасения" со стороны ЕС или европейского валютного союза, но хотела бы одалживать деньги под более низкий процент. Сейчас спрэд по греческим десятилетним бондам к наиболее стабильным германским бумагам колеблется в районе 300 базовых пунктов, то есть, Греция одалживает на три процентных пункта дороже, чем Германия.

Евросоюз в целом поддержал греческую программу стабилизации, потребовав принять дополнительные меры экономии, но не предоставил финансовой помощи.