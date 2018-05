Львов занял третью позицию в европейском рейтинге

Львов занял третью позицию в рейтинге регионов относительно стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций. Такие данные обнародовало ведущее издание Financial Times в рейтинге European Cities & Regions of the Future 2010/11. Первую и вторую ступеньку заняли регионы Польши и Венгрии.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

«Для Львова такой рейтинг - это подтверждение тех усилий, которые нам удалось воплощать во время кризиса. Ведь во время кризиса все свертывали инвестиционную активность, тем самым усиливая кризис, а мы – наоборот, пытались поддержать надлежащий инвестиционный климат, начав реализацию новых проектов. В частности, привлекли 38 млн. евро инвестиций от Европейского банка реконструкции и развития на реформирование трамвайного маршрута № 2 и № 6. Также нам удалось привлечь значительную сумму грантовых средств от международных финансовых учреждений и посольств», - отметил в комментарии УНИАН городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ.

Как информирует пресс-служба горсовета, в прошлом году во Львов было привлечено прямых иностранных инвестиций в размере 179,7 млн. долл., а в целом, за время независимости, - 0,7 млрд. долл.

Справка УНИАН. Рейтинг European Cities & Regions of the Future определяется на основе анализа информации 223 европейских городов и 142 европейских регионов. В целом, определяется свыше 50 рейтингов по разным категориям, которые обобщают в отдельный рейтинг регионов и городов. В частности, по экономическому потенциалу, людским ресурсам, качеству жизни, развитию инфраструктуры и партнерству бизнеса. Оценка проводится благодаря независимой базе данных, с помощью которой оценивают насколько регионы мира привлекательны для инвесторов.

Победу в общем рейтинге городов получил Лондон. Второе и третье место заняли Париж и Москва. Вместе с тем, победу в рейтинге регионов получили регион Фландес (Бельгия), Брюсель (Бельгия), Копенгаген (Дания).