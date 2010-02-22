Эксперт: ФРС США сворачивает программы поддержки экономики

Федеральная резервная система (ФРС) США постепенно начинает сворачивать экстренные программы поддержки экономики и нормализировать ставки, такие как federal funds rate, так и discount rate.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Тем не менее, подчеркнул стратег, ФРС не поспешит поднимать учетные ставки до тех пор, пока не улучшится ситуация на рынке труда, если только рост базовой инфляции не вынудит ФРС сделать это раньше.

По мнению К.ЛИТВИНА, с инфляцией в США складывается неоднозначная ситуация. С одной стороны, американский потребитель увеличил свой уровень сбережений и постепенно выплачивает накопившиеся долги, что приводит к снижению денежной массы в экономике на фоне низкого уровня кредитования, чему также способствует падение спроса на кредиты со стороны населения. В обычной ситуации снижение денежной массы балансируется снижением реального спроса в экономике. Однако денежная политика сверхдешевого капитала и стимулирующих интервенций имеет опасность вылиться в усиление инфляционных процессов в недалеком будущем.

Как отметил стратег, уровень базовой потребительской инфляции в США снизился в январе на 0,1%, в то время как экономисты ожидали прироста на 0,2%. Снижение базовой инфляции усиливает ожидания, что ФРС начнет поднимать учетную ставку не раньше конца лета 2010 года. То есть регулятор будет воздерживаться от этого как можно дольше, так как рост ставок приведет к росту стоимости потребительских кредитов, что негативно отразится на экономике. Это также может привести к росту стоимости финансирования дефицита бюджета и рефинансирования текущих долгов.