Межбанк: доллар продолжает падать

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9820/8,0010 грн./долл., к 12:00 цены упали до 7,9635/7,9775 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9605/7,9675 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся на ТОМ’е котировками 0,2655/0,2662 грн./рубль, к 12:00 цены снизились до 0,2647/0,2654 грн./рубль. К закрытию цены снизились до 0,2644/0,2651 грн./рубль. В России празднуют День защитника Отечества, в связи с этим торги по рублю были возможны только валютированием ТОМ.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3590/1,3650 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8680/10,8975 грн./евро, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вниз – 10,8320/10,8540 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,8210/10,8345 грн./евро.