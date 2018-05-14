Каким банкам доверяют украинцы...

2009 год был непростым для банков. Нестабильный курс доллара, введение временных администраций, политические баталии - все это крайне отрицательно повлияло на имидж украинской финансовой системы в целом. Поэтому отток вкладов в прошлом году был закономерен. И это в условиях, когда депозиты населения стали основным источником пассивов банков, другие рычаги выживания были недоступны из-за кризиса. Битвы за деньги вкладчиков велись нешуточные, как в любом сражении есть и победители, и проигравшие…

Приобретения и потери. Крупнейшие банки

Рассмотрим основные позиции - лидеры и неудачники. Среди крупнейших банков по итогам 2009 года более удачным оказался «ВТБ Банк». Вклады населения увеличились на 75%*. Помогло выйти в лидеры то, что банк не имел проблем с так называемыми «старыми долгами», плюс «родственные» связи с мощным российским банком (в период кризиса произошла переориентация населения на банки с зарубежными материнками). Не малую роль сыграла и взвешенная рекламная компания.

***ОАО «ВТБ Банк» (Киев) в 2009 году сократило чистую прибыль почти в 82 раза по сравнению с 2008 годом – до 0,456 млн. грн. Активы банка в прошлом году увеличились на 2% и на 1 января 2010 года составили 28,780 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 4%, до 26,219 млрд. грн., обязательства – уменьшились на 1%, до 25,532 млрд. грн., уставный капитал – вырос на 36%, до 2,929 млрд. грн., собственный капитал – на 32%, до 3,248 млрд. грн.

ОТП Bank тоже существенно увеличил вклады населения в 2009 году, не в последнюю очередь благодаря опять же зарубежной привязке. Так, к 1 января текущего года портфель вкладов частных клиентов OTP Bank достиг 3,72 млрд. грн. В течение 2009 года банк увеличил свою рыночную долю в этом сегменте почти на 40% - до 1,8%, что является рекордным для него показателем.

***«ОТП Банк» (Киев) в 2009 году получил убыток 435,343 млн. грн., по сравнению с прибылью 76,595 млн. грн. в 2008 году. Активы банка в прошлом году уменьшились на 13%, и на 1 января 2010 года составили 29,395 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 8%, до 29,056 млрд. грн., обязательства – на 15%, до 26,555 млрд. грн., уставный капитал увеличился на 39% - до 2,868 млрд. грн., собственный капитал - на 14%, до 2,840 млрд. грн.

«Лидером» по потерям стал банк «Финансы и кредит», который является представителем исключительно отечественного капитала. Но не это стало основной причиной оттока денег населения. Крайне отрицательно на имидж банка повлияла информация о его рекапитализации. Правда, новость в четвертом квартале немного подзабылась, что помогло хоть как-то откорректировать ситуацию.

***Банк «Финансы и кредит» в 2009 году получил убыток 449,978 млн. грн., по сравнению с прибылью 142,592 млн. грн. в 2008 году. Активы банка в прошлом году увеличились на 6% и на 1 января 2010 года составили 19,457 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 4%, до 16,659 млрд. грн., обязательства - на 9%, до 17,430 млрд. грн.

Позицию худший в отношении вкладов населения с банком «Финансы и кредит» разделил Кредитпромбанк. И это при том, что его рекламная кампания была очень активной. Вкладчиков насторожила информация о реструктуризации долгов банком в связи с неспособностью по ним рассчитаться.

*** ОАО «Кредитпромбанк» (Киев) по итогам 2009 года увеличил убыток более чем в 100 раз по сравнению с 2008 годом – до 307,430 млн. грн. Согласно сообщению, в 2009 году активы банка уменьшились на 6% и на 1 января 2010 года составили 13,578 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 3%, до 11,782 млрд. грн., обязательства – на 4%, до 12,834 млрд. грн. Уставный капитал банка за отчетный период не изменялся и остался на уровне 1,35 млрд. грн., собственный капитал уменьшился на 24%, до 1,223 млрд. грн. Самым странным выглядит снижение, хоть и незначительное, доли вкладов населения в Райффайзен Банке Аваль. Банк вел активную рекламную компанию, внедрил большое количество новых депозитных программ, максимально использовал свою сеть, при этом на лицо принадлежность к зарубежному капиталу. Идя на встречу населению, Райффайзен Банк Аваль начал активно привлекать депозиты до востребования. Но и это не исправило ситуацию.

***«Райффайзен Банк Аваль» (г. Киев) завершил 2009 год с убытком 2,019 млрд. грн. против 531,432 млн. грн. прибыли в 2008 году. Активы банка в прошлом году сократились на 17% и на 1 января 2010 года составили 54,048 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 12%, до 48,725 млрд. грн., обязательства – на 16%, до 48,735 млрд. грн. Уставный капитал банка на протяжении указанного периода не изменялся и на 1 января т.г. составил 2,420 млрд. грн., собственный капитал уменьшился на 29% – до 5,313 млрд. грн.

Ориентация на привлечение вкладов населения до востребования - вынужденная мера для банков. Эти средства им невыгодны, но население в условиях политической нестабильности и экономического кризиса боится доверять финучреждениям деньги на длительный срок. Кроме предпочтения «быстрых» вкладов, характерной чертой украинцев в 2009 году была «любовь» к валюте. Как результат, рост доли валютных вкладов в структуре пассивов банков был значительным. По итогам четвертого квартал лучший результат в этом сегменте среди крупнейших банков Украины имели Сведбанк, ВТБ Банк и Укрсоцбанк. Падение продемонстрировали Кредитпромбанк, банк «Финансы и кредит» и Альфа-банк.

Для Альфа-Банка четвертый квартал 2009 года оказался не совсем удачным, но в целом по итогам 2009 года его показатели выглядят достойно.

***ПАО «Альфа-Банк» (Киев) по итогам 2009 года получил убыток в размере 348,405 млн. грн., тогда как в 2008 году прибыли банка составила 161,351 млн. грн. Согласно сообщению, в 2009 году активы банка сократились на 11% и на 1 января 2010 года составили 28,694 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 11%, до 25,314 млрд. грн., обязательства – на 11%, до 25,816 млрд. грн., собственный капитал – на 13%, до 2,878 млрд. грн. Уставный капитал банка в 2009 году не изменился и на 1 января т.г. составил 2 млрд. 976,565 млн. грн.

В целом, крупнейшие банки Украины в 2009 году усилили свои позиции на рынке вкладов населения. Их доля выросла на 2,9 п.п. и составила 70,4% всех вкладов украинцев в банковский сектор.

*Темп прироста доли вкладов в общей структуре вкладов по группе банков, согласно классификатору НБУ (на основании официальных данных, размещенных на сайте Нацбанка). В расчете не использовались данные Родовидбанка, банка «Надра», Укрпромбанка и других банков, в которые введена временная администрация.

Наталия Щербатюк, аналитик Украинского аналитического центра (для УНИАН)