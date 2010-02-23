Двадцать банков закрыты в США в 2010 г

Четыре банка закрыты в США на минувшей неделе по финансовым показателям, а всего в 2010 году в стране "лопнули" 20 финансово-кредитных организаций, сообщила в понедельник Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) на своем сайте, сообщает РИА Новости.

За весь 2009 год в США потерпели крах 140 банков (25 банков - в 2008 году).

Сумма страхования четырех закрытых банков обойдется регулятору в сумму свыше 1 миллиарда долларов.

В проблемном списке FDIC числятся более 400 американских банков с общим размером активов почти в 300 миллиардов долларов - это наихудший показатель за последние 15 лет.

Аналитики предсказывают, что счет банков, которые не переживут "великой рецессии", будет исчисляться сотнями. По статистике регулятора, 13% фигурантов "черного списка" выбывают из него после банкротства либо поглощения.

Массовое закрытие банков на волне финансового кризиса, охватившего США, привело к тому, что в течение ближайших пяти лет бюджету придется выплатить в виде страховки около 70 миллиардов долларов, полагает FDIC.