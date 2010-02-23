Citi удвоил прогноз ВВП РФ на 2010 год

Сitibank более чем вдвое повысил прогноз роста ВВП России в 2010 году - до 6,2 процента с 3,0 процентов, став самым большим оптимистом среди всех, высказавших на данный момент ожидания относительно темпов восстановления экономики РФ, сообщает Рейтер.

До сих пор самый высокий прогноз прироста ВВП в текущем году - на уровне "более пяти процентов" - принадлежал главе Центробанка Сергею Игнатьеву и его первому заму Алексею Улюкаеву.

Среди инвестбанков выше всего рост ВВП в текущем году - на уровне 5,0 процентов - оценивала Тройка Диалог.

В прошлом году ВВП РФ упал, по оценке Росстата, на 7,9 процента.

Основным фактором, подтолкнувшим Citi повысить прогноз ВВП России, стал растущий внутренний спрос на фоне признаков стабилизации ситуации в экономике.