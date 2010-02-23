Немецкие эксперты рекомендуют Греции обратиться к МВФ

Эксперты из Кельнского института немецкой экономики советуют Греции, испытывающей бюджетные проблемы, обратиться в МВФ, сообщает Немецкая волна.

Но в таком случае странам еврозоны придется признать, что сами они не в состоянии решить проблему.

Кельнский Институт немецкой экономики провел исследование, в котором оцениваются риски государственного банкротства Греции. Юрген Маттес (Jürgen Matthes), один из авторов доклада, обратил особое внимание на то, что нынешние процентные ставки по греческим гособлигациям хотя и выросли, но все равно остаются на более низком уровне, чем в начале 90-х годов.

Однако на рынках нарастает нервозность, отметил эксперт, и в какой-то момент Греция столкнется с проблемой рефинансирования. "Когда настанет время платить по долгам, придется погашать старые кредиты за счет новых. Но Афинам сделать это будет тяжело, новые кредиты реально будет взять только под очень высокие проценты, что в итоге может привести к утрате платежеспособности и возможному объявлению Греции банкротом", - считает Маттес.

МВФ специализируется на решении подобных проблем

Ситуацию усугубляет тот факт, что согласно параграфу 103 Маастрихтского договора государства еврозоны не имеют права брать на себя обязательства других стран. Чтобы не нарушать европейское право и не вводить остальных партнеров по еврозоне в искушение, Греция должна обратиться за помощью не к государствам ЕС, а к МВФ, уверен Юрген Маттес.

Международный валютный фонд специализируется на разрешении подобных ситуаций. Он может предоставить кредиты, которые помогут Греции предотвратить банкротство. Но кредиты можно получить только при условии выполнения ряда требований. Как раз это и хорошо. Ведь в распоряжении Европейского валютного союза нет механизмов, позволяющих добиться четкого соблюдения бюджетной дисциплины. Другое дело - Международный валютный фонд.

Привлечение МВФ к решению бюджетных проблем Греции могло бы стать очень элегантным с политической точки зрения решением, полагает Юрген Маттес. "В определенной степени обращение за помощью к МВФ можно будет рассматривать как провал для стран еврозоны, которые не смогли самостоятельно справиться со своими проблемами. Но это меньшее зло в сравнении с угрозой для всего процесса европейской интеграции", - заключил один из авторов исследования о бюджетных проблемах Греции.