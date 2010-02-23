Власти Дубаи предоставили Dubai World 5 млрд. долл.

Правительство Дубая предоставило на коммерческой основе 18,3 миллиарда дирхамов (5 миллиардов долларов) холдингу Dubai World, долговые проблемы которого в конце 2009 года вызвали беспокойство среди инвесторов и чуть не вызвали вторую волну кризиса, сообщает во вторник эмиратская газета "Аль-Иттихад", сообщает РИА Новости

По словам представителя финансового ведомства эмирата, эти деньги пойдут на покрытие текущих расходов и долгов Dubai World.

"Нового развития ситуации нет", - сказал РИА Новости представитель департамента финансов Дубая.

Источником финансирования стали 36,7 миллиарда дирхамов (10 миллиардов долларов), предоставленные Дубаю соседним эмиратом Абу-Даби в декабре 2009 года для реструктуризации долгов холдинга, отметил представитель финансовых властей эмирата.

Первая часть десятимиллиардной финпомощи от соседнего эмирата - 4,1 миллиарда долларов - уже пошла на срочное погашение долгов в исламских облигациях ("сукук") входящего в конгломерат Dubai World девелопера Nakheel PJSC, который занимается масштабными проектами по созданию искусственных островов и освоением морского шельфа.

Оказанная Абу-Даби финансовая поддержка спасла в декабре 2009 года Dubai World от дефолта, после чего напряжение на мировых финансовых рынках, вызванное опасениями новой волны кризиса, несколько спало.

В конце прошлого года холдинг Dubai World провел переговоры с кредиторами по реструктуризации долга на общую сумму 26 миллиардов долларов, включая 3,52 миллиарда долларов долгов Nakheel.