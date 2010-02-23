Экономист: гривня значительно укрепилась

В понедельник, 22 февраля, гривня испытала наиболее сильное укрепление за последние две недели.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его мнению, такой ситуации на валютном рынке способствовал ряд позитивных для гривни новостей. «Это отзыв иска Юлии ТИМОШЕНКО относительно обжалования результатов выборов, а также объявление об увеличении капитала украинской «дочки» Сбербанка России на 1,5 млрд. грн., что означает скорый приток в Украину ПИИ на сумму 185 млн. долл.», - считает экономист.

А.БЛИНОВ подчеркнул, что с начала 2010 года гривня укрепилась к доллару на 0,4%. По его прогнозам, в случае существенной ревальвации обменного курса по сравнению с уровнем 8,0 грн./долл. Национальный банк вернется к практике покупки доллара на открытом рынке.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 22 февраля, на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9820/8,0010 грн./долл., к 12:00 цены упали до 7,9635/7,9775 грн./долл.

К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9605/7,9675 грн./долл.