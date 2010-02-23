Межбанк: торги по доллару открылись падением

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся падением котировок – 7,9510/7,9720 грн./долл., котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,8785/10,9105 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В России продолжают праздновать День Защитника Отечества, в связи с этим торги по российскому рублю возможны только валютированием ТОМ, так цены на российскую валюту открылись снижением – 0,2645/0,2652 грн./рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3681/1,3683 долл./евро (понедельник, 22 февраля, - 1,3628/1,3630 долл./евро).

В понедельник, 22 февраля, Национальный банк Украины на рынок не выходил.