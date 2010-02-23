Курс доллара в банках понизился до 8 грн.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,97 грн./долл., продают – по 8,01 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 22 февраля. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,94-7,99 грн./долл., по продаже – в пределах 7,99-8,05 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках незначительно понизился по сравнению с 22 февраля и сегодня составляет 10,81/10,95 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,65-10,90 грн./евро, по продаже – в пределах 10,90-11,03 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 22 февраля, понизился на 0,4% и составляет в среднем 0,2606 грн./рубль, продажи – на 0,5% – до 0,2678 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2061-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2650-0,2700 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,96 грн./долл., продажи – 8,01 грн./долл. Курс понизился на 0,3% со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,92-7,98 грн./долл., по продаже – в пределах 7,99-8,05 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева не изменился по сравнению с 22 февраля и сегодня составляет 10,82/10,94 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,65-10,90 грн./евро, по продаже – в пределах 10,90-11,00 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 22 февраля, незначительно понизился и сегодня составляет 0,2586/0,2677 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2061-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2650-0,2700 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,98/8,05 грн., евро – 10,70/10,95 грн., рубль – 0,2200/0,2750 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,97/8,05 грн., евро – 10,75/11,10 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,94/8,01 грн., евро – 10,75/11,00 грн., рубль – 0,2620/0,2700 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 23 февраля, составляет: гривни к доллару США – 7,9903, к евро – 10,887583, к российскому рублю – 0,26501.