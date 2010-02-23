ФРС США повысила ставку кредитования банков
11:35, 23 февраля 2010Финансы
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На 25 базисных пунктов - до 0,75%
Федеральная резервная система США в четверг повысила процентную ставку по заимствованиям банков через "дисконтное окно" на 25 базисных пунктов до 0,75 процента, сославшись на улучшение ситуации на финансовом рынке, сообщает Рейтер.
Постановление вступает в силу с пятницы 19 февраля.
"Подобно произошедшему в феврале отказу от ряда антикризисный программ, эти изменения своей целью имеют дальнейшую нормализацию осуществляемого ФРС кредитования", - говорится в заявлении американского Центробанка.
Центробанк подчеркнул, что не стоит рассматривать изменение ставки как указание на то, что он изменил оценку экономики или собирается ужесточать денежно-кредитную политику.
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