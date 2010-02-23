«Укртатнафта» реорганизована в публичное акционерное общество

Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) реорганизована из закрытого акционерного общества в публичное акционерное общество (ПАО).

Сообщение о реорганизации «Укртатнафта» обнародовано в газете «Урядовый курьер» за 23 февраля в связи с необходимостью переоформить лицензию Национальной комиссии регулирования электроэнергетики на осуществление деятельности по поставке электроэнергии по нерегулируемому тарифу.

Кроме того, на сайте «Укртатнафты» организационно-правовая форма компании также изменена на ПАО.

Информация о реорганизации «Укртатнафты» в публичное АО из закрытого также обнародована в системе раскрытия информации Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины.

Напомним, статус ПАО освобождает акционеров от обязательства в первую очередь предлагать свои акции при продаже другим акционерам.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавской обл.) было создано в 1994 году в соответствии с указом Президента Украины. Является крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим предприятием.

Крупнейшими акционерами ЗАО «Укртатнафта» являются НАК «Нафтогаз Украины» и ООО «Корсан».