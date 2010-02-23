Украина и ЕАСТ до июля завершат переговоры о свободной торговле

Украина и Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) планируют завершить переговоры о подготовке Соглашения о свободной торговле до июля текущего года.

Об этом говорится в сообщении ассоциации по итогам четвертого раунда переговоров по этому вопросу, прошедших в Киеве 16-19 февраля, имеющемся в распоряжении УНИАН.

В целом, согласно сообщению ЕАСТ, результаты 4-го раунда переговоров оцениваются положительно. “Очередной раунд переговоров планируется провести в апреле с тем, чтобы завершить их в первой половине 2010 года”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Украина и European Free Trade Association (Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) начали официальные переговоры по созданию зоны свободной торговли в апреле 2009 года.

Страны ЕАСТ предложили Украине начать переговорный процесс о создании зоны свободной торговли в августе 2007 года. Соглашение о свободной торговле со странами ЕАСТ является важным шагом для Украины в контексте создания зоны свободной торговли с Европейским Союзом.

Справка УНИАН. Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) создана в 1960 году по Стокгольмской конвенции. В состав ЕАСТ входят Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн. Три страны ЕАСТ (кроме Швейцарии) являются частью внутреннего рынка Европейского Союза через Соглашение о Европейском экономическом пространстве (ЕЭП), которое вступило в силу в 1994 году.