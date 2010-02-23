Ющенко: ВВП в 2009 г сократился на 14%

В целом в 2009 году реальное падение ВВП составляет около 14%, а номинальное - около 6%. Таким образом, потеря за год объема ВВП в номинальном выражении составляет порядка 60 млрд. грн. Об этом говорится в материале "Оценка поточных тенденций экономического развития Украины", обнародованном на официальном сайте Президента Украины.

Эксперты Секретариата Президента отмечают, что факторами сокращения объемов производства в реальном секторе экономики (в промышленности, торговли, строительстве, в сфере транспортных услуг) стали ухудшения ситуации на внешних рынках, значительное замедление инвестиционной динамики, укрепление позиций теневой экономики, а также падение доходов населения, реальное сокращение которых за 2009 год составляло 6,0%.

Напомним, по оценкам Национального банка, падение ВВП Украины в 2009 году составляло около 15%. Эксперты НБУ отмечают, что уровень ВВП в постоянных ценах на конец 2009 года снизился до значений ВВП на конец 2005 года. Министерство экономики заявляет, что в целом в 2009 году падение ВВП составляет около 15%. По предварительным данным Госкомстата, падение ВВП Украины в четвертом квартале 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года составило 7%.