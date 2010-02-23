Банк «Арма» ликвидируют

Национальный банк Украины (НБУ) решил ликвидировать ООО КБ «Арма».

Об этом говорится в письме НБУ коммерческим банкам (№55-012/559-2767), текстом которого располагает УНИАН.

«Согласно постановлению правления НБУ от 19 февраля 2010 года №79, с 22 февраля 2010 года отозвана банковская лицензия у ООО КБ «Арма»» и инициирована процедура ликвидации банка», - говорится в письме.

Справка УНИАН. 16 апреля 2009 года НБУ ввел временную администрацию в ООО КБ «Арма».

Временным администратором назначен Александр ДОВГОПОЛЮК. Также в банке на шесть месяцев был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

В середине октября 2009 года Нацбанк продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов ООО КБ «Арма» на месяц с 16 октября по 15 ноября 2009 года, кроме обязательств банка по договорам банковских вкладов (депозитов), договорам банковских счетов, а также по обязательствам относительно перевода средств в пределах лимитов, установленных временным администратором банка и согласованных с НБУ.