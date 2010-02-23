Уставный капитал «Укрэксимбанка» вырастет до 16,4 млрд. грн.

Кабинет министров Украины принял решение об увеличении уставного капитала ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» на 4 млрд. 589 млн. 997 тыс. грн. – до 16 млрд. 393 млн. 510 тыс. грн., путем дополнительной эмиссии акций с сохранением в государственной собственности 100% акций.

Это предусматривается постановлением правительства (от 17 февраля т.г. №150), текст которого размещен на официальном сайте Кабмина.

Согласно постановлению, Министерство финансов осуществит выпуск облигаций внутреннего государственного займа в размере 4 млрд. 589 млн. 999 тыс. грн. со сроком обращения 9 лет и процентной ставкой 9,5% годовых.

«Укрэксимбанк» обязан перечислить в Госбюджет разницу между номинальной стоимостью ОВГЗ и номинальной стоимостью акций банка, выпущенных согласно данному постановлению, в сумме 409,4 грн.

Справка УНИАН. ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

Активы банка на 1 января 2010 года составили 57,197 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 48,309 млрд. грн., обязательства – 46,328 млрд. грн., уставный капитал – 10 млрд. грн., собственный капитал – 10,869 млрд. грн.

«Укрэксимбанк» в 2009 году, по сравнению с 2008 годом, сократил прибыль в 29 раз – до 21 млн. грн.