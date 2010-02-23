ГЛАВНОЕ на 23 февраля (день)

Хроника дня

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Экономика

Ющенко: ВВП в 2009 г сократился на 14%

В целом в 2009 году реальное падение ВВП составляет около 14%, а номинальное - около 6%. Таким образом, потеря за год объема ВВП в номинальном выражении составляет порядка 60 млрд. грн. Об этом говорится в материале "Оценка поточных тенденций экономического развития Украины", обнародованном на официальном сайте Президента Украины.

Эксперты Секретариата Президента отмечают, что факторами сокращения объемов производства в реальном секторе экономики (в промышленности, торговли, строительстве, в сфере транспортных услуг) стали ухудшения ситуации на внешних рынках, значительное замедление инвестиционной динамики, укрепление позиций теневой экономики, а также падение доходов населения, реальное сокращение которых за 2009 год составляло 6,0%.

Украина и ЕАСТ до июля завершат переговоры о свободной торговле

Украина и Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) планируют завершить переговоры о подготовке Соглашения о свободной торговле до июля текущего года.

Об этом говорится в сообщении ассоциации по итогам четвертого раунда переговоров по этому вопросу, прошедших в Киеве 16-19 февраля, имеющемся в распоряжении УНИАН.

В целом, согласно сообщению ЕАСТ, результаты 4-го раунда переговоров оцениваются положительно. “Очередной раунд переговоров планируется провести в апреле с тем, чтобы завершить их в первой половине 2010 года”, - говорится в сообщении.

Финансы

Уставный капитал «Укрэксимбанка» вырастет до 16,4 млрд. грн.

Кабинет министров Украины принял решение об увеличении уставного капитала ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» на 4 млрд. 589 млн. 997 тыс. грн. – до 16 млрд. 393 млн. 510 тыс. грн., путем дополнительной эмиссии акций с сохранением в государственной собственности 100% акций.

Это предусматривается постановлением правительства (от 17 февраля т.г. №150), текст которого размещен на официальном сайте Кабмина.

Согласно постановлению, Министерство финансов осуществит выпуск облигаций внутреннего государственного займа в размере 4 млрд. 589 млн. 999 тыс. грн. со сроком обращения 9 лет и процентной ставкой 9,5% годовых.

«Укрэксимбанк» обязан перечислить в Госбюджет разницу между номинальной стоимостью ОВГЗ и номинальной стоимостью акций банка, выпущенных согласно данному постановлению, в сумме 409,4 грн.

Банк «Арма» ликвидируют

Национальный банк Украины (НБУ) решил ликвидировать ООО КБ «Арма».

Об этом говорится в письме НБУ коммерческим банкам (№55-012/559-2767), текстом которого располагает УНИАН.

«Согласно постановлению правления НБУ от 19 февраля 2010 года №79, с 22 февраля 2010 года отозвана банковская лицензия у ООО КБ «Арма»» и инициирована процедура ликвидации банка», - говорится в письме.

ТЭК

«Укртатнафта» реорганизована в публичное акционерное общество

Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) реорганизована из закрытого акционерного общества в публичное акционерное общество (ПАО).

Сообщение о реорганизации «Укртатнафта» обнародовано в газете «Урядовый курьер» за 23 февраля в связи с необходимостью переоформить лицензию Национальной комиссии регулирования электроэнергетики на осуществление деятельности по поставке электроэнергии по нерегулируемому тарифу.

Кроме того, на сайте «Укртатнафты» организационно-правовая форма компании также изменена на ПАО.

Информация о реорганизации «Укртатнафты» в публичное АО из закрытого также обнародована в системе раскрытия информации Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины.

Напомним, статус ПАО освобождает акционеров от обязательства в первую очередь предлагать свои акции при продаже другим акционерам.

Цена нефти на УМВБ снизилась на 0,04%

Средневзвешенная цена реализации украинской нефти 23 февраля на аукционных торгах №138 на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) снизилась на 0,04%, по сравнению с предыдущим аукционом №137Д2 от 2 февраля (3383,42 грн. за тонну), до 3382,04 грн. за тонну (с НДС). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВБ.

В сообщении отмечается, что на торгах было реализовано 191,901 тыс. тонн нефти на общую сумму 649 млн. 16 тыс. 772,40 грн.

Агро

В госфонд в 2010 г. будет закуплено 1084 тонн пшеницы

Кабинет министров Украины утвердил объемы формирования государственного интервенционного фонда в 2010/11 МГ. Об этом говорится в постановлении КМУ от 11 февраля 2010 г. №155, обнародованном на правительственном сайте, сообщает АПК-Информ.

Согласно постановлению, установлены следующие объемы формирования государственного интервенционного фонда: пшеница твердая и мягкая, зерно смеси пшеницы и ржи (меслин) - 1084 тыс. тонн; рожь озимая и яровая - 106 тыс. тонн; ячмень - 8,8 тыс. тонн; кукуруза - 5,6 тыс. тонн; сахар-песок (свекловичный) - 368 тыс. тонн; молоко сухое - 6 тыс. тонн; масло сливочное - 18 тыс. тонн.

Вылов рыбы в Украине в 2009 г. вырос на 8%

В 2009 году предприятиями и физическими лицами -предпринимателями, которые осуществляли рыбохозяйственную деятельность, выловлено и добыто 256,9 тыс. тонн рыбы и других водных живых ресурсов, что на 5% больше 2008 г., в том числе вылов рыбы составил 238,6 тыс. тонн (92,9% от общего объема), что на 8,2% больше, чем в 2008 г.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Объем добычи других водных живых ресурсов в 2009 г. уменьшился на 23,9% и составил 18,3 тыс. тонн.

Основным местом вылова рыбы и других водных живых ресурсов рыбопромышленным флотом Украины являются исключительные (морские) экономические зоны

иностранных государств, в водах которых в 2009 году выловлено и добыто 147,4 тыс. тонн (на 4,7% больше, чем в прошлом году), в исключительной (морской) экономической зоне Украины выловлено и добыто 67,3 тыс. тонн (на 22,3% больше), во внутренних водоемах – 42,2 тыс. тонн (на 2,4% больше), из которых 21,6 тыс. тонн (на 7,6% меньше, чем в 2008 году) принадлежит прудовому производству.

Наибольшая доля в общем объеме вылова рыбы и добычи других водных живых ресурсов приходилась на рыбохозяйственные предприятия г. Севастополя (46%) и Одесской области (19%), которыми, в свою очередь, выловлено, соответственно, 63% и 26% национального объема вылова в водах исключительных (морских) экономических зон других государств.

В исключительной (морской) экономической зоне Украины больше всего выловлено рыбы и добыто других водных живых ресурсов предприятиями г. Севастополя (37%), Автономной Республики Крым (24%), Запорожской (14%) и Донецкой (12%) областей. Во внутренних водоемах наибольший объем рыбы и других водных живых ресурсов получен предприятиями Одесской и Черкасской (по 14%), Николаевской (7%), Донецкой и Запорожской (по 6%) областей.