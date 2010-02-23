Рост ВВП в этом году составит 3%

Секретариат Президента Украины прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в текущем году на уровне 3%. Об этом сообщатся на официальном сайте Президента Украины.

В Секретариате считают, что в 2010 году закрепятся позитивные тенденции относительно возобновления роста во всех отраслях промышленности, в первую очередь, экспортно-ориентированных, что частично объясняется эффектом статистической базы. Позитивные сдвиги также будут наблюдаться во внешнеэкономической деятельности, факторами которых станет рост инвестиционной активности со стороны иностранных партнеров и оживление на рынке экспортно-импортных операций.

Также сообщается, что со стороны спроса прирост ВВП обеспечат возобновление тенденции реального роста доходов населения и прирост валового накопления основного капитала, обусловленный увеличением капитальных расходов на внедрение современных энергоэффективных технологий для обеспечения конкурентоспособности национальных производителей на внешних рынках, а также на реализацию мероприятий по подготовке к проведению в Украине Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

«В то же время значительное замедляющее влияние на темпы экономического роста окажет рост расходов производства в связи с существенным повышением уровня минимальной заработной платы и ростом цен на импортированный газ. Как результат, прирост реального объема ВВП ожидается на уровне 3%», - сообщается на сайте.

Как сообщал УНИАН, спад ВВП Украины в IV квартале 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, составил 7% против 15,9% в III квартале 2009 года.

В начале января 2010 года Госкомстат подтвердил обнародованные в ноябре 2009 года предварительные данные о падении ВВП Украины в третьем квартале 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на уровне 15,9% против 17,8% во втором квартале т.г.

По данным Госкомстата, номинальный ВВП за третий квартал 2009 года составил 250,614 млрд. грн. Дефлятор в третьем квартале был равен 8% против 7,8% во втором квартале.

Справка УНИАН. Падение ВВП Украины в первом квартале 2009 года против аналогичного периода 2008 года составило 20,3%, во втором квартале – 17,8%.

Рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2008 году, по сравнению с 2007 годом, составил 2,1%. Рост ВВП в 2007 году, по сравнению с 2006 годом, составил 7,6%.