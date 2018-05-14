Есть ли предпосылки для дефолта Украины…

Политики и эксперты, не отходя от традиции будоражить нервы далеко до фактического действа, с начала года активно муссируют тему возможного дефолта Украины. Действительно, сумма порядка 30 млрд. долл., которую в 2010-ом необходимо направить на обслуживание госдолга, для нашей страны немалая (точнее для бюджета, которого до сих пор нет). С газетных полос и телеэкрана с полной силой идет слив прогнозов неминуемой экономической катастрофы. Буквально под конец минувшей недели эксперты и финансисты собрались на круглый стол дабы обсудить, что и как.

Не остались незамеченными выступления президента Ассоциации украинских банков Александра Сугоняко и председателя Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Виктора Суслова. Первый подсчитал, что на каждого украинца приходится более 6 тыс. грн. госдолга. Второй говорит, что для обслуживания займов недостаточно валютных резервов, «погасить эти долги невозможно, даже если будут достигаться самые оптимистичные прогнозы относительно роста производства". Кроме того, В.Суслов считает, что получение очередного транша МВФ по угрозой срыва, и вообще Украине впредь мало кто будет одалживать на западе…

Дефо́лт (англ. default - невыполнение обязательств) - невыполнение договора займа, то есть неоплата своевременно процентов или основного долга по долговым обязательствам или по условиям договора о выпуске облигационного займа. Дефолт может объявляться как компаниями, частными лицами, так и государствами («суверенный дефолт»), неспособными обслуживать все или часть своих обязательств. Если дефолт объявляет государство, то долги и споры подлежат урегулированию на международном уровне. Яркий пример суверенного дефолта - дефолт 1998 года. 17 августа правительство России объявило о прекращении платежей по ряду обязательств, в том числе ГКО и ОФЗ.

К счастью, есть и другое мнение. Ряд экспертов считает, что говорить о дефолте Украины рановато, но и откладывать непопулярные реформы во избежание лиха дальше некуда. А вот последующие попытки заполучить «помощь» извне только усугубят ситуацию.

Сколько стоит дефолт?..

На сегодня внешний долг Украины достигает 23-30% ВВП, что, по международным стандартам и стандартам развивающихся стран, является невысоким показателем, отмечает экономист инвестиционной компании Astrum Investment Management Алексей Блинов. По его словам, критический уровень – 60%. Он считает политику правительства по рефинансированию долгов более-менее успешной.

Что касается «катаклизма» в нынешнем году, то 2010-й – не самый критический период относительно возврата и обслуживания госдолга. Ближайшая крупная выплата, по словам А.Блинова, приходится на декабрь 2010 года и она составит чуть менее 400 млн. долл. – “вполне подъемная цифра для украинского бюджета».

Всего в т.г. придется выложить не менее 25 млрд. долл. (30 млрд. долл., по данным Ассоциации украинских банков), говорит исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко. В частности, 5 млрд. долл. должны украинские банки, 11 млрд. долл. – корпорации и 9 млрд. долл. – «краткосрочная порция длинных долгов». «Кстати, эти 9 млрд. долл. игнорирует официальная статистика», - уточняет он. Если посмотреть с другой стороны на структуру задолженности, то 10 млрд. долл. – торговые кредиты, 15 млрд. долл. – деньги, которые должны быть либо реструктуризированы, либо выплачены в течение 2010 г., поясняет О.Устенко. Таким образом, по его мнению, Украина достаточно зависима от иностранных кредиторов в плане реструктуризации займов. В данном случае сотрудничество с МВФ позволяет нам выглядеть в их глазах более надежными.

***По данным Министерства финансов, на протяжении 2009 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 112 млрд. 018,014 млн. грн. (59,14%) – до 301 млрд. 428,4 млн. грн., или 37 млрд. 749,33 млн. долл.

Вроде сумма долга не является заоблачно высокой, но для Украины с ее поющими романсы финансами она все же значительная. «Около 10% бюджета страны необходимо будет направить на погашение внешних долгов и их обслуживание. То есть, каждую десятую гривню, собранную в госбюджет, нужно отдать по долгам», – подчеркивает А.Блинов. Более того, в некоторых пиковых месяцах, а это - апрель и июнь, когда будут погашаться ОВГЗ, данный показатель может достичь 20%, отметил эксперт.

Две стороны баррикады: кредиторы и заемщики

С учетом прямой зависимости погашения долгов от содержания бюджета нужно отметить, что главному «сейфу» страны не избежать дефицита (в 2009 г. он составлял около 9% ВВП). «Даже в условиях отказа от предвыборных обещаний о повышении социальных выплат, Украина этот год сведет со значительным дефицитом. Мы ожидаем порядка 65 млрд. грн., то есть 6% ВВП», – прогнозирует А.Блинов. Поэтому, по его мнению, нам придется не только рефинансировать долговые выплаты, но и заимствовать, или же проводить массированную приватизацию для латания дыр. То есть, без «помощи» кредиторов в текущем году правительству не обойтись.

Главными «бюджетными кредиторами», учитывая то, что рынки коммерческого займа для Украины практически закрылись, в 2009 году выступили МВФ и Нацбанк, последний постоянно осуществлял эмиссию и выкупал облигации (за прошлый год регулятор выкупил облигации на сумму более 40 млрд. грн., или 5 млрд. долл.).

В то же время, как отмечают эксперты, в т.г. для Украины откроются внешние рынки, в частности рынки еврооблигаций. Перспективы не столь радужные, как в 2006-2007 гг. Доходность будет не ниже 10%, но и не достигнет 12-14%, как было в 2008 году.

И еще одна проблема – газовые платежи. «В Украине складывается ситуация увеличения сумм платежей при падении объемов импорта. В 2010 году нам ежемесячно необходимо будет выплачивать российской стороне от 600 млн. до более 1 млрд. долл. Это значительная нагрузка на государство, поскольку Нафтогаз фактически стал частью бюджета и правительству приходится каждый раз финансировать эти проплаты», - поясняет А.Блинов. По его мнению, не останутся в стороне и золотовалютные резервы НБУ. Регулятор в прошлом году «выручал» посредством конвертации газовых счетов в долг правительства, выкупая облигации внутреннего займа. В текущем году ситуация будет усугубляться, наиболее эффективным решением проблемы является повышение цен на энергоносители на внутреннем рынке.

Между тем, в отношении газовой истории есть и другое мнение. Избранный ПрезидентомВиктор Янукович не раз говорил о том, что для поиска компромисса нужно налаживать отношения с Россией. Назывались и пути «сотрудничества». Например, создание газового консорциума, что выглядит весьма недвусмысленно, а также вхождение в Таможенный союз и пролонгация сроков базирования в Крыму Черноморского Флота РФ…

В свою очередь, по словам народного депутат Юрия Полунеева (фракция БЮТ), осложнить ситуацию с погашением внешних долгов и привлечением заимствований могут политические риски, особенно если они приобретут хронический характер. Не последнюю роль, по его мнению, сыграет отсутствие четкой экономической, фискальной и монетарной политики.

И все же вернемся к бюджету, который на этот год пока «не предусмотрен». В его «пустотелости» виновен и Пенсионный фонд, финансирование которого, по оценкам экспертов, достигает 19% - один из наивысших показателей в мире. Да и в целом его роспись вызывает не мало вопросов.

По мнению А.Блинова, в вопросе формирования бюджета пора переходить на российскую модель – трехлетнее планирование, а по итогам 2011-го основная задача - постараться выйти на бездефицитный показатель. Сложным годом для Украины станет 2013-й, когда надо будет выплатить около 8 млрд. долл. долга. Цифра, конечно, неокончательная, у нас в запасе есть время ее удвоить или утроить...

А если уже говорить о чернухе, то, по словам О.Устенко, «госдолг - не часть айсберга, а огромной горы… Есть еще большой корпоративный долг и долг банковского сектора. В деньгах общий долг – более 100 млрд. долл.». По его мнению, внешний и внутренний долг Украины составляет около 90% ВВП. Хуже нашего у соседей: Болгарии - 110% ВВП, Венгрии - 128% ВВП.

А нам все ...

С учетом вышесказанного можно прийти к выводу, что госдолг, в частности в 2009 году, интенсивно наращивался, но на сегодня он находится в приемлемых границах. За последние три года украинцы действительно стали лучше жить, однако и займы на эту «сладкую жизнь» увеличились втрое. Теперь придется вести интенсивные переговоры о реструктуризации своих обязательств, а также их рефинансировании. Но не стоит особо раскручивать тему, скорее, нужно властям активно консолидироваться в заботе о будущем, а не пиариться на вскрытии просчетов от случая к случаю. Ведь постоянная вербализация дурной перспективы может привести к ее материализации…

Юлия Главацкая (УНИАН)