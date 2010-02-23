Задолженности по зарплате в I кв. снизится на 2,6%

Секретариат Президента Украины прогнозирует снижение объемов задолженности по выплате зарплаты в первом квартале 2010 года на 2,6% – до 1 млрд. 435,2 млн. грн.

Об этом сообщатся на официальном сайте Президента Украины.

Согласно предоставленной информации, по итогам 2009 года задолженность по зарплате выросла на 24% и на 1 января в 2010 года составила 1 млрд. 473,3 млн. грн. Основной объем задолженности приходился на экономически активные предприятия (64,9%), где ее размер вырос на 25,7%.

При этом отмечается, что в четвертом квартале прошлого года задолженность сократилась на 38,2 млн. грн. (2,3%), или в среднем на 12,7 млн. грн. ежемесячно.

В соответствии с принятым правительством распоряжением №112 от 20 января 2010 года, на оплату труда шахтерам в первом квартале 2010 года выделено 330 млн. грн., что, по мнению Секретариата Президента, позволит стабилизировать ситуацию в угольной отрасли.

«Учитывая экономические тенденции, которые наблюдались в IV квартале 2009 года, а также прогноз роста основных отраслей экономики и в первую очередь промышленности (+3%) в I квартале 2010 года, предусматривается, что задолженность по заработной плате сократится на 2,6% и составит 1 млрд. 435,2 млн. грн.», – сообщается на сайте Президента.