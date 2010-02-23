К закрытию межбанка доллар снизился до 7,97/7,98 грн.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9510/7,9720, к 12:00 цены выросли до 7,9830/7,9900. К закрытию торгов ценовые уровни снизились – 7,9755/7,9805 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:00 Нацбанк объявил о покупке доллара по курсу 7,9800 грн./долл.

Рублевый рынок открылся на ТОМ’е котировками 0,2645/0,2652, к 12:00 цены поднялись до 0,2650/0,2656. К закрытию цены откатились к уровню 0,2643/0,2650. В России празднуют День защитника Отечества, в связи с чем торги по рублю были возможны только валютированием ТОМ.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3681/1,3683, а к 15:15 упали до 1,3574/1,3576. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8785/10,9105, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вверх – 10,8850/10,8970. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне упали – 10,8280/10,8390.