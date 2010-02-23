Для вкладчиков банков главное надежность, а не высокий процент

В настроениях вкладчиков банков произошли изменения, и основным приоритетом для них становится надежность размещения средств, а не высокий процент.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

Поэтому, по ее мнению, «банки в условиях стабильного прироста депозитов в банковскую систему пытаются снизить стоимость ресурсов, поэтому процентные ставки по вкладам продолжают падать». В дальнейшем наметившиеся тенденции, скорее всего, сохранятся, хотя реальная динамика рынка будет зависеть от политико-экономической ситуации в стране, прогнозирует эксперт.

В частности, сообщила Н.СИНЯВСКАЯ, в период с 15 по 19 февраля на рынке депозитов физических лиц сразу несколько крупных банков снизили процентные ставки, в результате чего средняя ставка привлечения вкладов в гривне упала на 0,12 пункта, а в долларах и евро соответственно на 0,13 и 0,2 пункта. По информации эксперта, национальную валюту теперь принимают на депозит на следующих условиях: на срок 1 месяц – от 15,5 до 19% годовых; на 3 месяца – от 17,5 до 21,6%; на 6 месяцев – от 17,5 до 21,6%; на 12 месяцев – от 18 до 23%.

Как отметила Н.СИНЯВСКАЯ, по вкладам в долларах США процентные ставки сейчас такие: на срок 1 месяц – от 5 до 11,5% годовых; на 3 месяца – от 8 до 12%; на 6 месяцев – от 8,5 до 12,25%; на 12 месяцев – от 9 до 14,25%. Пределы ставок по депозитам в евро на составляют: по вкладам на 1 месяц – от 3 до 11% годовых; на 3 месяца – от 3,25 до 11,75%; на 6 месяцев – от 3,5 до 12%; на 12 месяцев – от 3,75 до 12,50%, сообщила эксперт.