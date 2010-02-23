Эксперт: банки по-прежнему кредитуют заемщиков избирательно

Банки по-прежнему кредитуют избирательно, только заемщиков с высокой платежеспособностью и на условиях, позволяющих свести риск к минимуму.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

Она считает, что «кроме объективных причин отсутствия активного кредитования в Украине, среди которых падение уровня платежеспособности населения, возобновлению кредитования не способствуют действия чиновников, инициативы которых, изложенные в законопроектах и направленные на «защиту» заемщиков, приводят к обратному результату – дальнейшему замораживанию рынка». Эксперт уверена, что для банков основными на сегодня остаются вопросы, связанные с решением проблемной задолженности.

По словам Н.СИНЯВСКОЙ, «рынок кредитования физических лиц в период с 15 по 19 февраля новостей и сюрпризов не преподнес». На сегодня предложения банков следующие. Условия по кредитам на потребительские цели: валюта – гривня, сумма кредита до 10000 грн., срок – до 1 года, реальная процентная ставка с учетом всех комиссий составляет от 48,32% до 62% годовых. По кредитам на автомобили - срок от 2 до 5 лет, под процентную ставку от 20,49% - 30% годовых, с авансовым взносом не менее 30% от стоимости автомобиля.

Как сообщила эксперт, ипотечные кредиты в настоящее время предлагаются в основном под приобретение заложенного имущества по проблемным кредитам на срок от 1 до 20 лет, процентная ставка 26-30% годовых, либо на недвижимость уже сданную в эксплуатацию (срок – от 1 до 20 лет, реальная процентная ставка 28-30,1% годовых).