Доллар на месте, евро снижается

Курс НБУ на 24 февраля

Официальный курс НБУ на 24 февраля: 100 USD – 799.0000 грн.; 100 EUR – 1084.8023 грн.; 10 RUR – 2.6500 грн. Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 24 февраля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 799.0000 (на 23 февраля – 799.0300) 100 EUR – 1084.8023 (на 23 февраля – 1088.7583) 10 RUR – 2.6500 (на 23 февраля – 2.6501)

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