Fitch понизило рейтинг 4-х ведущих греческих банков

Международное рейтинговое агентство Fitch объявило во вторник, что понижает рейтинг четырех ведущих греческих банков до "ВВВ"с "ВВВ+"с негативным прогнозом, сообщает РИА Новости. Понижен рейтинг National Bank of Greece, Alpha Bank, Piraeus Bank и Eurobank. Агентство объясняет свое решение тем, что готовящаяся налоговая реформа в Греции ударит по реальной экономике, снизит спрос на кредитование со стороны банков и возможности заемщиков расплачиваться по уже взятым кредитам.

Кроме того, агентство считает, что банки могут испытать проблемы с доступом к ликвидности из-за финансовых трудностей Греции. Ранее ведущие рейтинговые агентства Standard & Poor`s и Fitch понизили суверенный рейтинг Греции до категории В, а агентство Moody`s снизило рейтинг страны с А1 до А2 с негативным прогнозом.

Греция с дефицитом бюджета в 12,7% ВВП и 300-миллиардным совокупным долгом оказалась "слабым звеном" еврозоны и проводит в настоящее время реформы с целью снизить государственные расходы и повысить доходы. Ряд аналитиков опасаются, что слишком жесткое сокращение расходов в кризис ударит по возможности экономики восстановиться после рецессии, и Грецию ждут годы экономического застоя. В свою очередь, Евросоюз требует от Греции выполнить свои обязательства и сократить бюджетный дефицит ниже 3% не позднее конца 2012 года.