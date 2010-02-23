Экономист: Национальный банк вернулся к поддержке доллара

Сегодня ревальвация гривни была остановлена Национальным банком Украины.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что торговая сессия на межбанковском валютном рынке во вторник открылась котировками 7,95-7,97 грн./долл., однако через час НБУ выставил заявку на покупку доллара по курсу 7,98 грн./долл. После этого котировки отскочили назад, и гривня подешевела к доллару на 0,2%, подчеркнул А.БЛИНОВ.

По мнению экономиста, данное действие регулятора соответствует ожиданиям. Очевидно, что НБУ на сегодняшний день предпочитает поддерживать привычную ему политику де-факто фиксированного курса с ориентиром на отметке 8,0 грн./долл.

Как сообщал УНИАН, сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9510/7,9720, к 12:00 цены выросли до 7,9830/7,9900. К закрытию торгов ценовые уровни снизились – 7,9755/7,9805 грн./долл.

В 11:00 Нацбанк объявил о покупке доллара по курсу 7,9800 грн./долл.