Рогофф: Нынешний кризис обернется для ряда стран дефолтом

Один из ведущих американских специалистов по международным финансам, бывший главный экономист МВФ Кеннет Рогофф считает, что долговые проблемы, вызванные нынешним глобальным финансово-экономическим кризисом, приведут несколько стран к дефолту. После банковских кризисов "мы обычно наблюдаем череду суверенных дефолтов - скажем, в течение нескольких лет, - заявил специалист, выступая на банковской конференции в Токио. - Я предсказываю, что мы вновь увидим то же самое".

Как отмечает ИТАР-ТАСС, в последнее время особую тревогу наблюдателей вызывают финансово-экономические проблемы Греции. Но К.Рогофф заявил, что "Греция - это только начало". На его взгляд, этой стране придется "через несколько недель" ввести режим жесткой экономии средств, который заставит ЕС прийти ей на помощь. Однако, по мнению американского специалиста, этого будет недостаточно и в конечном счете выручать Афины придется МВФ.

Астрономический рост долговых обязательств в связи с кризисом наблюдается и в США. К.Рогофф исходит из того, что Америке также не избежать "весьма болезненных" мер по повышению налогов и сокращению расходов казны. Он считает, что "ударные волны" от этих мер неизбежно вызовут сотрясения и на финансовых рынках. Вместе с тем, на его взгляд, Вашингтон пойдет на сокращение государственных расходов лишь после того, как исчерпает возможности воздействия на ситуацию с помощью мер денежно- кредитной политики.

К.Рогофф, преподающий сейчас в Гарвардском университете, известен, как автор истории мировых финансовых кризисов, опубликованной в 2009 г. Он также точно предсказал крах крупных инвестиционных банков на Уолл-стрит в 2008 г - незадолго до того, как банкротство Lehman Brothers вызвало панику на рынках и послужило толчком к началу глобального кризиса. Именно в борьбе с этим кризисом Америка и многие другие страны взвинтили расходы казны за счет наращивания долгов.

Сейчас, по мнению К.Рогоффа, "большинство стран достигли того момента, когда гораздо разумнее было бы постепенно свернуть меры фискального стимулирования". На взгляд специалиста, теперь лучше "сохранять мягкую денежно-кредитную политику и начать постепенно ужесточать бюджетную политику, даже если это будет означать некоторое усиление инфляции".