Бонусы Уолл-стрит в кризисном 2009 году составили 20,3 млрд долл.

Годовые премиальные американских банков и финансовых компаний составили по итогам кризисного 2009 года 20,3 миллиарда долларов, что на 17% больше, чем в предыдущем году, сообщил главный ревизор Нью-Йорка Томас Динаполи во вторник в заявлении, размещенном на его официальном сайте.

Бонусные скандалы разразились в 2008 году, когда огласку получили факты выплат миллионных премий топ-менеджерам банков, которых от банкротства спасла только государственная поддержка.

В целом фонд совокупных выплат на Уолл-стрит составил около 55 миллиардов долларов - это беспрецедентно огромная, рекордная сумма, отмечается в заявлении. Средний задекларированный для выплаты налогов бонус на Уолл-стрит превысил 123 тысячи долларов.

В трех инвестиционных банках - Goldman Sachs, Morgan Stanley и JPMorgan Chase доходы выросли за минувший год на 31%.

Динаполи отметил, что финансовая индустрия является одним из основных источников формирования бюджета.

"В то же время, для американцев такие огромные бонусы воспринимаются как горькая пилюля и не вызывают понимания", - говорится в заявлении.

Банковская индустрия получила по итогам 2009 года прибыль в размере 12,5 миллиарда долларов против 4,5 миллиарда долларов в 2008 году и 100 миллиардов долларов по итогам 2007 года, передает РИА "Новости".