Президент создал межведомственную экспертную группу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО создал межведомственную экспертную группу по вопросам развития рынков капитала в Украине.

Как отмечается в соответствующем распоряжении, обнародованном на официальном сайте главы государства, группа создана «с целью недопущения ослабления государственного регулирования и контроля в сфере экономики, опасного для экономической независимости Украины роста доли иностранного капитала в стратегических отраслях экономики, которые, в соответствии со статьей 7 Закона Украины «Об основах национальной безопасности Украины», составляют угрозу национальным интересам и национальной безопасности Украины, учитывая необходимость консолидации биржевой системы Украины, централизации системы учета ценных бумаг».

Также Президент утвердил персональный состав экспертной группы. Ее возглавил заместитель главы Секретариата Президента Украины – уполномоченный Президента по вопросам контроля над деятельностью Службы безопасности Украины Петр ШАТКОВСКИЙ.

В.ЮЩЕНКО поручил экспертной группе проанализировать правовые, организационные, технологические и другие проблемы инфраструктуры рынков капитала в Украине и подготовить в двухмесячный срок соответствующие выводы и предложения.

Также глава государства предоставил руководителю экспертной группы право в установленном порядке привлекать к работе в ней специалистов центральных и местных органов исполнительной власти, государственных предприятий, учреждений, организаций, получать от органов исполнительной власти необходимые документы и материалы.