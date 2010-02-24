С начала года совершено 8 преступных нападений на банки
НБУ направил письмо комбанкам...
С начала текущего года совершено 8 преступных нападений на банковские учреждения. Об этом говорится в письме Национального банка Украины коммерческим банкам, текстом которого располагает УНИАН.
В своем письме НБУ напоминает банкам о необходимости соблюдения требований относительно предоставления информации о нападениях.
В частности, Нацбанк отмечает, что банки должны информировать НБУ о совершении нападения на структурные подразделения учреждения банка в день совершения такого нападения.
Кроме того, НБУ просит банки предоставлять работникам Главного управления в течение двух рабочих дней со дня нападения, на основании служебного распоряжения, возможность проведения осмотра помещений банка, на которые были совершены нападения.