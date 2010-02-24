Межбанк открылся ростом котировок по доллару

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 7,9750/7,9860 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись – 0,2655/0,2659 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,7970/10,8155 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3537/1,3539 долл./евро (вторник, 23 февраля, - 1,3681/1,3683 долл./евро).

Во вторник, 23 февраля, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,98 грн./долл.