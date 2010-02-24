Спад мировой торговли в 2009 г стал рекордным

Спад объема мировой торговли в 2009 году в результате мирового финансового кризиса составил 12%. Это стало самым значительным показателем падения с 1945 года. Об этом заявил генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Паскаль Лами, сообщает k2kapital.

Кроме того, как отметил Лами, уровень спада мировой торговли превысил прогнозы экспертов ВТО, которые считали, что этот показатель будет немного выше 10%.