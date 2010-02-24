Китай может спровоцировать региональный экономический кризис

Экономический рост Китая упадет до отметки 2% после взрыва "долгового пузыря". Это произойдет в течение ближайших 10 лет и вызовет спад на региональных рынках, утверждает профессор Гарвардского университета Кеннет Рогофф (Kenneth Rogoff), сообщает k2kapital.

"Невозможно поддерживать экономический цикл в течении десятилетия без проблем. Мы хотим выяснить, насколько важную роль будет играть Китай, когда это произойдет. Это вызовет спад во всем мире, включая Японию и Южную Корею, а также станет страшным ударом для латиноамериканских экспортеров сырьевых товаров", – заявил бывший главный экономист Международного валютного фонда в интервью Bloomberg в Токио.

В текущем году Китай может занять место Японии в качестве второй экономики в мире. Рекордные объемы кредитования, резкий рост стоимости недвижимости и ускорение экономического роста побудили правительство КНР начать торможение мер по государственному стимулированию в период глобального экономического спада.

"Реакция китайцев на нынешний финансовый кризис, вполне очевидно, увеличивает риск возникновения долгового пузыря в национальной экономике", - подчеркивает Рогофф, предсказавший в 2008 году финансовую несостоятельность крупных американских банков.

В настоящее время власти Китая пытаются ограничить кредитование, чрезмерные объемы которого привели в прошлом месяце к самому быстрому росту цен на недвижимость в 70 городах страны за последние два года. Правительство стремится сократить новые кредиты до 7,5 трлн. юаней, тогда как в прошлом году этот показатель составил рекордные 9,59 трлн. юаней.