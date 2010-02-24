ВВП Германии в IV квартале не изменился

Валовой внутренний продукт Германии в IV квартале 2009 года, по пересмотренной оценке, не изменился по сравнению с III кварталом. В годовом выражении ВВП Германии во IV квартале снизился на 1,7%. Об этом во вторник сообщило статистическое агентство Германии, сообщает k2kapital.

Аналитики прогнозировали, что роста немецкой экономики в квартальном выражении не будет, а в годовом выражении показатель упадет на 1,7%. Также можно отметить, что такие же данные были зафиксированы в предварительной оценке ВВП Германии.

В III квартале текущего года немецкий ВВП вырос на 0,7% в квартальном исчислении и упал на 4,7% в годовом.