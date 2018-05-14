Каким банкам доверяют украинцы...

Продолжая тему «Битва банков за деньги вкладчиков в 2009 году», рассмотрим следующие позиции - лидеры и неудачники среди крупных банков Украины.

Приобретения и потери. Крупные банки

Первую ступень пьедестала по росту доли на рынке депозитных вкладов населения среди крупных банков Украины в 2009 году безоговорочно занимает «Эрсте Банк» (+ 140%). Во многом сказалась активная рекламная кампания, которая строилась на надежности зарубежной «материнки». В условиях нестабильности, потери доверия со стороны населения гривне и отечественным банкам она упала в благодатную почву. Между тем, в конце прошлого года мода на «Эрсте Банк» среди украинцев начала отступать, по итогам четвертого квартала доля депозитов населения сократилась. Причина – снижение банком ставок по вкладам.

ОАО «Эрсте Банк» (Киев) в 2009 году получил убыток 345,726 млн. грн. против 1,791 млн. грн. прибыли в 2008 году. Активы банка в прошлом году сократились на 23% и на 1 января 2010 года составили 8,487 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 10% – до 6,067 млрд. грн., обязательства – на 23%, до 7,469 млрд. грн. Уставный капитал банка за отчетный период не изменился и остался на уровне 1 млрд. 360,5 млн. грн., а собственный капитал сократился на 25% – до 1,018 млрд. грн. А вот «дочка» Сбербанка России не была столь прижимистой. Как результат, рост доли вкладов населения составил 50% и сохранил положительную тенденцию в четвертом квартале. Приход этого финучреждения в Украину может радикально изменить ситуацию на банковском рынке. У украинцев «Сбербанк России» вызывает большее доверие, чем любой другой зарубежный банк, да и его история не несет опасности.

АО «Сбербанк России» (Киев) в 2009 году, по сравнению с 2008 годом, сократило прибыль в 5 раз – до 10,105 млн. грн. Активы банка в прошлом году выросли на 28% и на 1 января составили 6,198 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 26%, до 4,842 млрд. грн., обязательства – на 36%, до 5,136 млрд. грн. Уставный капитал банка за отчетный период не изменился и на 1 января т.г. составил 839,929 млн. грн., собственный капитал уменьшился на 1% - до 1,061 млрд. грн.

В 2009 году остались в плюсе в плане вкладов населения и «УниКредит Банк», и «Универсал Банк». Сказалась мода на зарубежный капитал. Не хотят украинцы доверять свои кровно заработанные отечественным финучреждениям. При этом данные банки таки неплохо решили и решают проблемы с заемщиками.

ОАО «УниКредит Банк» по итогам 2009 года сократил прибыль в 17 раз по сравнению с 2008 годом – до 2,602 млн. грн. В 2009 году активы банка сократились на 18% и на 1 января 2010 года составили 8,693 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 13%, до 7,974 млрд. грн., обязательства – на 20%, до 7,865 млрд. грн., собственный капитал – увеличился на 0,5%, до 828,452 млн. грн. Уставный капитал банка в 2009 году не изменялся и остался на уровне 653,508 млн. грн.

ПАО «Универсал Банк» по итогам 2009 года получил убыток в размере 230,889 млн. грн., тогда как по итогам 2008 года прибыль банка составила 3,794 млн. грн. В 2009 году активы банка увеличились на 12% и на 1 января 2010 года составили 9,109 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 2%, до 6,989 млрд. грн., обязательства – на 14%, до 8,273 млн. грн., уставный капитал – на 24%, до 1,038 млрд. грн., собственный капитал – уменьшился на 4%, до 835,783 млн. грн.

Отток вкладов из «Имэксбанка» и «Укргазбанка» в 2009 году прекрасно демонстрирует тенденцию на украинском финансовом рынке, так сказать процесс бегства средств из национальных в зарубежные банки. Что касается «Укргазбанка», то ситуация состоялась на фоне рекапитализации, в частности введения временной администрации, что отпугнуло вкладчиков. Между тем, «Имэксбанк» таких потрясений не переживал, но отток вкладов оказался самым мощным среди крупных банков. По итогам п.г. «Имэксбанк» сократил свою долю вкладов населения более чем на 47%.

Чистый убыток АО «Имэксбанк» в 2009 г. составил 115,794 млн. грн. против прибыли за 2008 г. в сумме 62,277 млн. грн. Активы банка в прошлом году уменьшились на 9% и на 1 января 2010 г. составили 5,663 млрд. грн., обязательства – на 11% - до 4,823 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов увеличились на 7% - до 3,902 млрд. грн., собственный капитал увеличился на 4% - до 839,863 млн. грн. Уставный капитал банка по итогам 2009 г. увеличился на 23% и на 1 января т.г. составил 795 млн. грн.

ПАО АБ "Укргазбанк" (Киев) по итогам 2009 года получил убыток в размере 4,4 млрд. грн., тогда как по итогам 2008 года прибыль банка составила 204 млн. грн. В 2009 году активы банка сократились на 18% и на 1 января 2010 года составили 12,090 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – увеличилась на 4%, до 9,741 млрд. грн., обязательства – сократились на 24%, до 11,995 млрд. грн. Уставный капитал банка за отчетный период увеличился за счет докапитализации при участии государства более чем в 5 раз – до 3,8 млрд. грн., собственный капитал – сократился в 15 раз, до 95,425 млн. грн.

Остается загадкой, почему сократились вклады населения в VAB Банке. Финучреждение приобрели инвесторы из Западной Европы, что не должно вызывать сомнение в его надежности. Возможно, именно информация о сделке и возможных реформах, наложилась на обычные для украинцев опасения любых перемен, и спровоцировала определенное недоверие к банку. А может, сыграла злую шутку активная реклама, которая в отдельных случаях не стимулирует, а отпугивает клиентов.

«ВиЭйБи Банк» (Киев) в 2009 году получил убыток 381,738 млн. грн. против прибыли 3,571 млн. грн. в 2008 году. Активы банка в прошлом году уменьшились на 6% и на 1 января 2010 года составили 7,258 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 2%, до 6,158 млрд. грн., обязательства – на 4%, до 6,586 млрд. грн., собственный капитал - на 26%, до 672,190 млн. грн. Уставный капитал банка в 2009 году увеличился на 59% - до 542,638 млн. грн.

В конце 2009 года активизировал привлечение вкладов населения «Банк Кредит-Днепр». За четвертый квартал его доля в этом сегменте выросла на 7,7%. Большая часть притока была обеспечена за счет валютных вкладов до востребования, которые в п.г. стали популярными, т.к. позволяют одновременно и хранить деньги, и оперативно ими распоряжаться. Большинство финучреждений эту «страсть» украинцев поддерживало. Но при этом банки прекрасно понимают, что увлечение депозитами до востребования – рискованный бизнес. Этими средствами невозможно воспользоваться для выдачи кредитов, они годятся только для «латания» банковских «дыр».

Чистая прибыль ПАО «Банк Кредит-Днепр» в 2009 году уменьшилась более чем в два раза по сравнению с 2008 годом и на 1 января 2010 года составила 15,73 млн. грн. В 2009 году активы банка увеличились на 19% и на 1 января 2010 года составили 4,834 млрд. грн., обязательства – на 20%, до 4,265 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 5%, до 3,196 млрд. грн., собственный капитал – на 11%, до 569,292 млн. грн. Уставный капитал банка в прошлом году увеличился на 15% и на 1 января 2010 года составил 315 млн. грн.

Прошедший год был достаточно сложным для украинской банковской системы. Потери многих финучреждений безвозвратны. Но именно кризис создал условия, при которых банк может повысить свой статус – перейти в разряд «крупнейшие». Не исключено, что этой возможностью воспользуются…

*Темп прироста доли вкладов в общей структуре вкладов по группе банков, согласно классификатору НБУ (на основании официальных данных, размещенных на сайте Нацбанка). В расчете не использовались данные Родовидбанка, банка «Надра», Укрпромбанка и других банков, в которые введена временная администрация.

Наталия Щербатюк, аналитик Украинского аналитического центра (для УНИАН)