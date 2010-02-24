Литвин: от ПР поступил проект коалиционного соглашения

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет о получении от представителей фракции Партии регионов проекта коалиционного соглашения.

Об этом спикер сказал в интервью журналистам.

По его словам, в проекте коалиционного соглашения, с которым он еще не успел ознакомиться детально, содержатся общие подходы к формированию и деятельности объединения фракций.

В.ЛИТВИН сообщил, что «это универсальный документ», и в нем не указано, какие фракции войдут в состав коалиции. Получается, что «кто хочет, тот будет создавать ее», - отметил он.

Председатель ВР сообщил, что в этом проекте нет никаких кадровых предложений и не указано распределение должностей.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля председатель ВР Владимир ЛИТВИН попросил Совет коалиции на протяжении 10 дней предоставить все документы, подтверждающие существование коалиции в парламенте, в частности 226 подписей народных депутатов.

По словам В.ЛИТВИНА, это необходимо сделать в связи с вступлением в действие Регламента ВР как закона.

Как сказал спикер, если соответствующих документов не будет, то речь будет идти о формировании новой коалиции.

20 февраля еженедельник «Зеркало недели» со ссылкой на собственный источник писал, что составлен черновой вариант коалиционного соглашения между Партией регионов и блоком партий «Наша Украина - Народная самооборона».

По данным источника издания, по состоянию на вечер пятницы, 19 февраля, черновой вариант был передан председателю Верховной Рады В.ЛИТВИНУ и членам фракции НУ-НС.

Переговоры с членами фракции НУ-НС будет вести депутат от Партии регионов, вице-спикер Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ, сообщило источник издания.

21 февраля новоизбранный Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил уверенность, что уже в конце следующей недели будет создана новая парламентская коалиция «Стабильность и реформы».