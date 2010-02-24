Минфин продал ОВГЗ на 504 млн. грн.

Министерство финансов Украины 23 февраля продало облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 504,7 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

В частности, в результате первичного размещения ОВГЗ со сроком 175 дней (средневзвешенный уровень доходности - 22,71%) удалось привлечь 127,16 млн. грн., 231 день (22,94%) – 87,32 млн. грн., 637 дней (24%) – 99,4 млн. грн., 1 092 дня (22,68%) – 188,8 млн. грн., 1 799 дней (15%) – 1,008 млн. грн.

При этом Минфину не удалось провести размещение ОВГЗ со сроком обращения 945 дней и установленной доходностью 20%.