Госфинуслуг исключила из госреестра три кредитных союза
Еще трем приостановила действие лицензий
Согласно сообщению, соответствующее решение было принято на заседании Комиссии 23 февраля.
Также сообщается, что Госфинуслуг временно приостановила действие лицензии на осуществление деятельности по привлечению взносов (вкладов) членом кредитного союза на депозитные счета КС «АВС Кредит» (Донецкая обл., г. Краматорск).
Кроме того, комиссия временно приостановила действие лицензии на осуществление деятельности по привлечению взносов (вкладов) членом кредитного союза на депозитные счета и лицензии на предоставление финансовых кредитов за счет привлеченных средств, кроме взносов (вкладов) членом кредитного союза на депозитные счета КС «Херсонское общество взаимного кредита» (г. Херсон) и закарпатскому областному кредитному союзу «Централь-старт» (г. Ужгород), в связи с невыполнением предписаний Комиссии.
Госфинуслуг также аннулировала лицензии на осуществление деятельности по привлечению взносов (вкладов) членом кредитного союза на депозитные счета КС «Добробуд» (г. Донецк) в связи с невыполнением кредитным союзом обязательств перед членами в порядке, и в соответствии со сроками предусмотренными заключенными договорами.