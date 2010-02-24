Госфинуслуг исключила из госреестра три кредитных союза

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) исключила из Государственного реестра финансовых учреждений и аннулировала свидетельства о регистрации финучреждения КС «Витязь-Инвест» (г. Киев), КС «Первый кредитный альянс» и КС «Первый Днепровский» (г. Кривой Рог). Об этом сообщается на сайте Госфинуслуг.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято на заседании Комиссии 23 февраля.

Также сообщается, что Госфинуслуг временно приостановила действие лицензии на осуществление деятельности по привлечению взносов (вкладов) членом кредитного союза на депозитные счета КС «АВС Кредит» (Донецкая обл., г. Краматорск).

Кроме того, комиссия временно приостановила действие лицензии на осуществление деятельности по привлечению взносов (вкладов) членом кредитного союза на депозитные счета и лицензии на предоставление финансовых кредитов за счет привлеченных средств, кроме взносов (вкладов) членом кредитного союза на депозитные счета КС «Херсонское общество взаимного кредита» (г. Херсон) и закарпатскому областному кредитному союзу «Централь-старт» (г. Ужгород), в связи с невыполнением предписаний Комиссии.

Госфинуслуг также аннулировала лицензии на осуществление деятельности по привлечению взносов (вкладов) членом кредитного союза на депозитные счета КС «Добробуд» (г. Донецк) в связи с невыполнением кредитным союзом обязательств перед членами в порядке, и в соответствии со сроками предусмотренными заключенными договорами.