МВФ не подтверждает информацию о возобновлении работы в Украине

Представительство Международного валютного фонда (МВФ) в Украине не подтверждает информацию о возобновлении работы миссии фонда в нашей стране в начале марта текущего года.

Так, постоянный представитель МВФ в Украине Макс АЛЬЕР, комментируя УНИАН информацию, которая появилась в СМИ со ссылкой на и. о. министра финансов Игоря УМАНСКОГО о возможном приезде в Украину 7 марта технической миссии МВФ, сообщил, что на данный момент миссия в указанные сроки не планируется.

«Если будет принято решение о приезде миссии МВФ в Киев, представительство МВФ в Украине обязательно сообщит об этом», – отметил М.АЛЬЕР.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. С начала 2008 года Украина получила уже три транша на общую сумму 12 млрд. долл.

Четвертый транш в размере 3,8 млрд. долл. Украина рассчитывала получить в ноябре 2009 года по итогам третьего пересмотра программы. Миссия МВФ завершила работу в Киеве в конце октября, при этом какого-либо позитивного заявления представителей фонда о завершении пересмотра сделано не было.

Позже МВФ заявил о возможности возобновления работы в Украине после формирования консолидированной позиции украинской власти в вопросе реализации антикризисных мер и принятия госбюджета-2010.

14 января 2010 года глава МВФ Доминик СТРОСС-КАН выразил уверенность, что сотрудничество фонда с Украиной в рамках программы stand-by возобновится после завершения президентских выборов.