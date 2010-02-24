Межбанк: доллар продолжает падать

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9750/7,9860 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9775/7,9835 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни снизились – 7,9760/7,9800 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 10:00 Национальный банк Украины объявил о покупке доллара по курсу 7,98 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2655/0,2659 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2655/0,2658 грн./рубль. К закрытию цены поднялись до 0,2659/0,2661 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль понизился и составил 30,0102 рубля за доллар (-0,0873).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне – 1,3505/1,3570 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7970/10,8155 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,7940/10,8055 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH повысились до 10,7970/10,8090 грн./рубль.