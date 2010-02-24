Эксперт: МВФ вряд ли будет сотрудничать с новым Президентом

Международный валютный фонд (МВФ) вряд ли будет поддерживать тесные отношения с новоизбранным Президентом, а также с действующим правительством.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня во время пресс-конференции высказал эксперт по вопросам бюджета Андрей НОВАК.

По его словам, тандем пророссийского президента и премьер-министра-популиста является неудачным для сотрудничества с МВФ. «Предыдущий президент считался для западного мира понятным, демократом… Во многом благодаря Ющенку мы получали внешние кредиты», - говорит эксперт.

Заявления представителей МВФ о том, что Украина имеет достаточно собственных средств, говорит А.НОВАК, являются предпосылками к тому, что сотрудничество с фондом не будет возобновлено в ближайшее время. «Это сигнал «будьте готовы, что мы с вами работать не будем, рассчитывайте только на собственные средства»… Это сказано не прямо, но это имеется ввиду», - отметил он.

В тоже время, по мнению А.НОВАКА, средства МВФ сегодня Украине необходимы. Однако направлять их необходимо не на "проедание" или же на покрытие социальных выплат, а на конкретные программы.

Директор Международного института приватизации, управления собственностью и инвестиций Александра РЯБЧЕНКО, в свою очередь, придерживается мнения, что МВФ возобновит сотрудничество с Украиной после окончания политических противостояний в стране.